ليس من بينهم ليفربول.. تعرف على قائمة الأندية الأكثر انفاقًا في أوروبا خلال العقد الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

كشفت دارسة أجراها مرصد CIES لكرة القدم، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحتل المركز الأول في قائمة الأندية الأوربية الأكثر انفاقًا خلال العقد الماضي، بعدما دفع أكثر من 210 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات.

وأوضحت الدراسة أن نادي مانشستر يونايتد، تجاوزوا حجم الانفاق بمقدار 210 مليون جنيه إسترليني في 33 تعاقدًا بين يوليو 2012 ونوفمبر 2021.

ومؤخرا دفع مانشستر يونايتد أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أنتوني، كما انفق في وقت سابق 80 مليون جنيه إسترليني لضم هاري ماجواير.

وأشارت الدراسة إلى أن القيمة السوقية للاعبين الذين اشتراهم مانشستر يونايتد تصل إلى 1.19 مليار جنيه إسترليني فقط، مما يبرز مقدار الإنفاق الزائد للنادي.

ولم يتعرض أي نادٍ أوروبي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا للهجوم بهذه السوء ، على الرغم من أن يوفنتوس يحتل المرتبة الثانية بعد زيادة الإنفاق بمقدار 208 ملايين جنيه إسترليني بسبب التعاقدات مثل كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين.

وضمت القائمة خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز العشرة الأولى في أوروبا

وجاء في المركز الثاني بقائمة الأكثر انفاقا ننادي يوفنتوس بعد التعاقدات التي ابرمها في السنوات الماضية مثل كريستيانو رونالدو.

واحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 142 مليون جنيه إسترليني ، وخلفه نادي أستون فيلا الإنجليزي بـ 130 مليون جنيه إسترليني بعد أن أنفق الكثير على إيمي بوينديا وأولي واتكينز.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى المدرجة في المراكز العشرة الأولى هي تشيلسي وأرسنال وإيفرتون ، حيث تجاوز الثنائي اللندني 120 مليون جنيه إسترليني و 114 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

وبات نادي رين الفرنسي أحد الأندية الثمانية التي تجاوزت إنفاقها 100 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، بينما اختتم العملاق الألماني بوروسيا دورتموند المراكز العشرة الأولى بإنفاق تجاوز 67 مليون جنيه إسترليني.