رسميًا.. قائد ليفربول ينضم لقائمة إنجلترا بعد استبعاد لاعب مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، استدعاء جوردان هندرسون قائد ليفربول إلى قائمة الأسود الثلاثة قبل مباراتي إيطاليا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الحالي لمواجهة إيطاليا في ميلانو وألمانيا بملعب ويمبلي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم.

وجاء استدعاء هندرسون لقائمة إنجلترا بعد استبعاد كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وإيطاليا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي الأسود الثلاثة مع المنتخب الألماني في ويمبلي يوم 26 من الشهر نفسه.

ويتذيل المنتخب الإنجليزي قاع المجموعة الثالثة في المركز الرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد نقطتين من تعادلين وخسارتين.