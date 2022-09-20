نائب الإسماعيلي يتحدث عن أزمة فراس شواط.. ومستقبل عبدالرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن أزمة اللاعب فراس شواط المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعد أن فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسي حتى 2024.

وقال نائب رئيس الإسماعيلي في تصريحات عبر قناة "المحور": "الاتحاد التونسي لكرة القدم خارج أزمة فراس شواط بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الصفاقسي".

وأضاف: "موقف فراس شواط سليم 100% ودرسنا الأمر قانونيا قبل حسم الصفقة وليس هناك أي أزمة".

وأكمل: "لازلنا في مفاوضات لحسم اسم المدرب الأجنبي وسنعلن عنه خلال ساعات".

وتابع: "أبرمنا عدة صفقات مميزة ونسعى لتكوين فريق قوي من أجل إعادة الإسماعيلي للمنافسة على البطولات".

واستكمل: "لا يوجد أي نية لبيع عبدالرحمن مجدي أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".

وعن دور الجماهير في بقاء الفريق بالدوري الممتاز، أكد خالد زين، قائلًا: "جماهير الإسماعيلي رقم واحد في مصر ولا يوجد لها مثيل".