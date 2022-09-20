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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد المنتخب السعودي لبدء مشواره في كأس العالم 2022، والتي تنطلق في الـ20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

هكذا تستعد مجموعة السعودية لكأس العالم 2022

المنتخب السعودي تأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، بشكل مباشر بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية في المرحلة النهائية من التصفيات.

وسيكون المنتخب السعودي في مجموعة نارية، وهي المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هو حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، وسبق له الحصول على كأس العالم عامي 1978 و1986، فيما حل وصيفا عامي 1990 و2014.

في المقابل، يشارك منتخب بولندا في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، باحثا عن إنجازه الأبرز بالحصول على المركز الثالث عامي 1974 و1982.

أما منتخب المكسيك فهو منتخب متمرس في كأس العالم، وشارك في جميع النسخ الـ7 الأخيرة، غير أن إنجازه الأبرز كان الوصول إلى ربع النهائي عامي 1970 و1986.

يبدأ المنتخب السعودي استعداداته لكأس العالم 2022 في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، عندما يواجه الإكوادور يوم 23، قبل 4 أيام من مباراته الثانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وسيلعب المنتخب السعودي 3 مباريات ودية في الشهر المقبل، أمام كل من مقدونيا وألبانيا وهندوراس أيام 23 و26 و30 على الترتيب، وستكون جميعها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أما آخر مباريات المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2022، فستكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يواجه أيسلندا وبنما في أبوظبي يومي 6 و10، قبل أن يواجه منتخب كرواتيا، وصيف مونديال 2018، في العاصمة السعودية الرياض قبل 4 أيام من انطلاق كأس العالم.

في المقابل، لم يكشف الاتحاد الأرجنتيني سوى عن خوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، دون الكشف المباريات الأخرى قبل كأس العالم 2022.

المنتخب الأرجنتيني يبدأ استعداداته لكأس العالم بمواجهة هندوراس، يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل مواجهة جامايكا يوم 27 من الشهر نفسه، وذلك في معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيتوجه منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل خوض معسكره الأخير قبل كأس العالم 2022.

وخلال هذا المعسكر، سيلعب "راقصو التانجو" آخر مباراة ودية قبل المونديال ضد المنتخب الإماراتي، وذلك يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب ما أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في وقت سابق.

أما منتخب بولندا، فلم يكشف هو الآخر عن المباريات الودية التي سيخوضها قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وسيكون المنتخب البولندي على موعد مع مباراتين قويتين في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

البداية ستكون يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول، عندما يستضيف منتخب هولندا، قبل أن يحل ضيفا على منتخب ويلز في الجولة السادسة والأخيرة يوم الأحد 25 من الشهر نفسه.

ويحتل منتخب بولندا المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين.

في المقابل، كشف منتخب المكسيك حتى الآن عن خوض 4 مباريات ودية، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022، خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

البداية ستكون يوم السبت 24 سبتمبر/أيلول، عندما يواجه منتخب المكسيك نظيره البيروفي، خلال معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس المعسكر، سيواجه المنتخب المكسيكي نظيره الكولومبي، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيتجه المنتخب المكسيكي لخوض معسكره الأخير قبل كأس العالم 2022، وذلك في مدينة جيرونا الإسبانية.

وخلال هذا المعسكر، سيلعب المنتخب المكسيكي مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب العراق، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، والأخرى ضد السويد يوم 16 من الشهر نفسه.