شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى الكونفدرالية بهدف الحاوى وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزاً على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه والتى توج بها المارد الأحمر فى النهائى بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالوقت القاتل.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلي، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة فى العديد من البطولات التى توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوى هدفه الثانى والذى منح الفريق الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته فى التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.