شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة وتنس الطاولة والرماية أبطال الذهب فى خريف 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت رياضات الملاكمة وتنس الطاولة والرماية فى حصد الذهب فى خريف 2022 على مدار شهر سبتمبر الجارى سواء على الصعيد الأفريقى أو الدولى للكبار والناشئين.
ويرصد الخليج 365 ذهبيات الألعاب الأخرى فى خريف 2022 كالتالى :
يسرى رزق يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة وزن +92 كجم
توج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراد، بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة بموزمبيق.
نجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى الخميس فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.
دينا مشرف تتوج بذهبية الفرق والفردى فى أفريقيا
استطاعت دينا مشرف، بطلة تنس الطاولة، أن تصبح أيقونة الذهب المصرية لرياضة تنس الطاولة فى ظل مواصلتها تحقيق الإنجازات على صعيد اللعبة، وآخرها ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة على صعيد الفرق والفردى، بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.
وشهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة، وفازت دينا مشرف على هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت يسرا حلمي على مريم الهضيبي 4-0.
مصر تستحوذ على أول 3 مراكز فى بطولة العالم للرماية بالأطباق المروحية
واستحوذت مصر على ألقاب بطولة العالم World Hellice ZZ Championship رقم 32 للرماية على الأطباق المروحية والمقامة فى مدينة ميسينا بإيطاليا، بمشاركة 260 راميا ورامية من 12 دولة، واستحوذت مصر على العدد الأكبر من الميداليات فى البطولة.
حصل الرامى ياسين إيهاب ماضى على المركز الأول ناشئين والميدالية الذهبية فى بطولة كأس بريتا على العالم، وجاء فى المركز الثانى ناشئين طلعت إيهاب ماضى وحصل على الميدالية الفضية، وجاءت في المركز الثانى سيدات سحر طلعت مصطفى والميدالية البرونزية، وجاء فى المركز الثانى كبار عمرو ابو العز وفاز بكأس بريتا، وفى المركز الثالث كبار جاء الرامي هشام الصاوى وفاز بكأس بريتا.