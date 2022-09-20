الملاكمة وتنس الطاولة والرماية أبطال الذهب فى خريف 2022

توج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراد، بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة بموزمبيق.

نجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى الخميس فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

استطاعت دينا مشرف، بطلة تنس الطاولة، أن تصبح أيقونة الذهب المصرية لرياضة تنس الطاولة فى ظل مواصلتها تحقيق الإنجازات على صعيد اللعبة، وآخرها ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة على صعيد الفرق والفردى، بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وشهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة، وفازت دينا مشرف على هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت يسرا حلمي على مريم الهضيبي 4-0.