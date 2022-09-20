شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر غدا استعدادا للنيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

وأجرى الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفنى، وجميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.