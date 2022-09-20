شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه ديروط ودياً الخميس فى ختام معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لطلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى ديروط على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الحادية عشرة صباح الخميس المقبل على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية لتكون بمثابة الودية الأخيرة قبل ختام معسكر الطلائع فى الإسكندرية.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022 / 2023 والتى ضمت 13 لاعبا، أبرزهم محمد بسام فيما تم استبعاد أحمد هانى ومحمد ناصف ومحمد أنور ومصطفى الزنارى.

وضمت القائمة كلا من: "محمد شعبان ورجب عبد الحليم وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وحسن مجدى وعلي محمد ومحمد بسام وأحمد سمير وعلي حمدى وعبد الرحمن أسامة ومحمود عاطف وأحمد سالم".

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.