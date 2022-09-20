شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يجهز التايكوندو للجائزة الكبرى بمانشستر بـ8 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم منتخب مصر للتايكوندو معسكرا تدريبيا بالأردن فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمانشستر نهاية الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 30 سبتمبر الجارى بمشاركة منتخبى الأردن والبرازيل.

قائمة التايكوندو فى المعسكر تضم كل من مصطفى فرج، وأحمد وائل، واياد بركات، ورامي عيسى، واحمد راوى، وشهد سامي، وايه شحاتة، ميسون ايهاب.

ويرافق المنتخب فى الأردن أسامة سيد المدرب العام للفريق وأحمد الشباسى مدرب الفريق.