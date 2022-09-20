شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يظهر فى مران الإسماعيلى اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم صالح جمعة الوافد الجديد لصفوف النادى الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش، اليوم الثلاثاء، لأول مرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعى بين الكبار، وذلك بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

حسم صالح جمعة وجهته الجديدة قبل الموسم الجديد، بعد توقيعه على عقود انتقاله إلى النادى الاسماعيلى فى الميركاتو الصيفى الجارى، بعقد يمتد لـ 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق سيراميكا.

ويبحث صالح جمعة عن استعادة مستواه المعهود، الذى عرفته عنه الجماهير المصرية من خلال تألقه في إنبي قبل بداية رحلته الاحترافية بالدوري البرتغالي ومسيرته مع منتخب الشباب، إلا أنه منذ عودته إلى الدوري المصري عاش صالح جمعة فترة من التخبط والتنقل بين الأندية خاصة بعد رحيله عن الأهلي.

بلغ إجمالي مشاركة صالح جمعة مع جميع الأندية التي مثلها 186 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 31 هدفاً، ورغم شعبيته الكبيرة خاصة بين جماهير الأهلي، التي سبق مثل فريقها، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر مقارنة بموهبته الكبيرة.

وحصد صالح جمعة 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية بواقع، 5 بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر، وذلك خلال ارتدائه للقميص الأحمر، فيما توج بلقب بطولة أفريقيا للناشئين مع منتخب الشباب في موسم 2013.