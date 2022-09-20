شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بدوى وعبد الله ممدوح يتصدران التصنيف العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائى عبد الله ممدوح ويوسف بدوى التصنيف العالمى للكاراتيه، فى وزن تحت 75 للأول و84 للاعب الثانى، كما جاء على الصاوى فى المركز الثانى بتصنيف وزن 67 ك، وحل فى الوصافة.

ويأتى اعتلاء لاعبى منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى فى ظل النتائج التى حققوها فى منافسات بطولة الدورى العالمى، التى أقيمت بأذربيجان وكذلك بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس مؤخرا .

توّج يوسف بدوى، لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الدورى العالمى ، بعد الفوز على لاعب اليابان بنتيجة 8/1.

وتوج عبد الله ممدوح بالبرونزية فى منافسات البطولة.