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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، غدا الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام مولودية الجزائر فى ختام لقاءاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر المقبل.





موعد مباراة الزمالك و مولودية الجزائر فى البطولة العربية لليد

تقام مباراة الزمالك و مولودية الجزائر فى تمام الثانية والنصف مساء ظهر غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بعد تحقيق الفوز فى أول و ثانى مواجهاته .

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 أمس فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته السبت، على الترجي التونسى بنتيجة 28/32.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.