شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بالطموح أمام مولودية الجزائر فى البطولة العربية لليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة مع نظيره مولودية الجزائر فى ثالث مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى.

تقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء وسط طموح تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى حميع مبارياته بدور المجموعات.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس أول أمس.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته السبت، على الترجى التونسى بنتيجة 28/32.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى اليوم التالى فى نفس التوقيت ويحقق الفوز بنتيجة 20/21.