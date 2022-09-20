شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يجتمع بالصفقات الجديدة فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبد العال، المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر".

وطالب علاء عبد العال لاعبيه الجدد بالتركيز فى معسكر الإسكندرية لرفع الكفاءة البدنية لهم قبل خوض المباريات الودية.

جدير بالذكر أن مسئولى الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

ونجح مسئولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لإيسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023 أسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.