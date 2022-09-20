شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أجانب فى جهاز جاريدو فى الإسماعيلى بوجود القيصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادى الإسماعيلى على طلبات الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، بتعيين مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى إسبانيين فى جهازه الفنى الجديد على أن يتواجد مدرب مصرى فقط بالجهاز، ويتولى حسنى عبد ربه مهمة مدير الكرة داخل القلعة الصفراء بالموسم الجديد.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.