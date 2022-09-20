شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتمسك بنجومه للمنافسة على البطولات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، التمسك بنجوم الفريق، خاصة اللاعبين الذين ترددت أنباء حول تلقيهم عروض من أندية القمة بالدورى العام، مثل كريم العراقى وإلياس الجلاصى.

ويأتى قرار النادى المصرى رغبة فى المنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل واستعادة الفريق لمكانته ووضعه الطبيعى بجدول المسابقة بعدما نافس للهروب من القاع خلال آخر موسمين.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.