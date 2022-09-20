شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتسلم اليوم نتائج فحوصات وقياسات شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى نتائج الفحوصات والقياسات التى أجراها شادى حسين الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

وغاب شادى حسين صفقة الفريق الأحمر الجديدة عن المشاركة فى مران الأهلى المسائى، أمس الاثنين، من أجل التوجه إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لإجراء القياسات البدنية الشاملة، أسوة بما حدث مع كل لاعبى الأهلى فى بداية فترة الإعداد.

وشارك شادى حسين فى المران الصباحى للأهلى، لكن لم يتمكن من المشاركة في المران المسائي، بعدما رافق الدكتور أحمد أبو عبلة إلى أحد المراكز الطبية من أجل الخضوع للقياسات البدنية الشاملة.

ونظم لاعبو الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق ممراً شرفياً لزميلهم الجديد شادى حسين للترحيب به فى القلعة الحمراء.