شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقترب من ضم مدافع سيراميكا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع نادى المقاولون العرب الرتوش الأخيرة على إتمام التعاقد مع عبد الله محمود مدافع فريق سيراميكا، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وافتتح نادى المقاولون العرب الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع جوزيف أوشايا نجم مازيمبى الكونغولى وكابتن منتخب أوغندا،ه حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب اليوم فى حضور المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.

ويملك جوزيف أوشايا سيرة ذاتية قوية منها أربع بطولات دورى مع مازيمبى الكونغولى، وشارك فى نصف نهائى الكونفيدرالية الموسم الماضى، كما لعب مع منتخب أوغندا 70 مباراة دولية اهلته لحمل شارة قيادة المنتخب الأوغندى.

اوشايا ليس غريبا عن الكرة المصرية حيث شارك فى مباراتى أوغندا أمام منتخب مصر فى تصفيات مونديال 2018 بروسيا، وكان الفريق المنافس لمصر فى بطاقة التأهل التى حسمتها مصر، كما شارك مع مازيمبى أمام المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى بطولة الكونفيدرالية، وشارك اوشايا مع فريق المقاولون العرب فى أول أيام معسكر الإعداد بعد توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهاز الطبى.