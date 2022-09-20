شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سمر حمزة المرأة الحديدية فى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت سمر حمزة، بطلة المصارعة، أن تصبح المرأة الحديدية فى عالم اللعبة لما تمتلكه من طموح تمكنت من خلاله، التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الهزيمة أمام بطلة تركيا ياسمين أدار.

سمر حمزة من مواليد 1995 تبلغ من العمر 27 عاما، فهى من محافظة الإسكندرية، بدأت تمارس الرياضة فى سن متأخرة، حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه.

كما توجت بلقب البطولة الأفريقية 4 مرات من قبل وببرونزية بطولة العالم 2021 وبرونزية البحر المتوسط 2022، كما شاركت فى دورتى الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020 ثم اعتزلت بعد أولمبياد طوكيو وتراجعت عن القرار سريعا.

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى بطلة مصر سمر حمزة لفوزها بالميدالية الفضية، وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز التاريخى الذى حققته بنت مصر سمر حمزة، مؤكدة أنها شرفت مصر ورفعت اسمها عاليا، متمنية لها المزيد من النجاح والتقدم.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعبة سمر حمزة فى الصور التالية :