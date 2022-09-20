شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر استغناء وادى دجلة لإعلان تعاقده مع سباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الاهلى وصول الاستغناء الخاص بسباعى فريق وادى دجلة من أجل الإعلان الرسمى عن انضمامهم للقلعة الحمراء.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى المفاوضات مع نظرائهم فى نادى وادى دجلة لضم سباعي الفريق الدجلاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسى الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، ويتبقى تسلُّم الاستغناء الخاص بالسباعي من مسئولي دجلة، ولكن الأمر يتوقف على دفع قيمة الدفعة الأولى من الصفقة قبل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

واتفق الأهلي مع نادي دجلة على تقسيط قيمة الصفقة على 6 أقساط يتم دفعها على أكثر من عام.

يذكر أن محمد أحمد زعلوك يلعب في مركز المهاجم، وأحمد خالد كباكا يجيد اللعب في مركز وسط ملعب وياسين عاطف منصور في وسط الملعب أيضا، وعبد الرحمن مانو في مركز الجناح وحسن مصطفى حسن في الوسط الهجومي.