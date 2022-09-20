شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وائل الدياسطى مدرب منتخب ناشئات السلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، وائل الدياسطى المدير الفنى السابق لمنتخب ناشئات السلة، حيث نشرت شقيقته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خبر وفاته المفاجئ، وكتبت شقيقته ("يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" .. صدق الله العلي العظيم، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. انتقل إلى رحمة الله أخى دكتور وائل عصام الدياسطى.. اللهم ثبته عند السؤال واعفو عنة واغفر له وارحمه.

يذكر أن وائل الدياسطى حصل على بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وصعد لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، كما أنه صعد بمنتخب 17 سنة الى كأس العالم بالتشيك وحصل على المركز الثانى.

وكان الراحل يتولى عضوية لجنة التقييم باتحاد السلة فترة الكورونا.