شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسدد مستحقات أموتو تمهيداً لفسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو المصرى جلسة خاصة مع النيجيرى أوستين أموتو مهاجم الفريق، وذلك للاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى، حيث قرر المصرى صرف المستحقات المتأخرة لأموتو عن الموسم الماضى من أجل فسخ التعاقد، ويتبقى لأموتو 75 ألف دولار من الموسم الماضى.

وتعاقد النادى المصرى مع 9 صفقات صيفية خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وهم : الثنائى الجزائرى عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر، مروان حمدى، النيجيرى أنتونى أُكبوتو، حسين السيد، عمرو السعداوى، محمد دبش، الكاميرونى فرانك إيتوجا، الحارس محمود جاد.

واتخذ مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة كامل أبو على، فى جلسته مساء الاثنين، عدة قرارات مهمة، ونرصد أبرز القرارات كالتالى:

الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تأسيس شركة للاستثمار الرياضى - الموافقة على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم، مع تكليف المدير الرياضى للنادى عبد الله درويش باختيار العناصر الفعالة من اللاعبين المتميزين بقطاع الناشئين ليكونوا نواة للفريق الأوليمبى للنادى المصرى بالشكل الذى يدعم الفريق الأول للكرة بالنادى خلال السنوات المقبلة، مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية بالقطاع مع تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة أحمد عصام شعبان وأحمد الطحان محمد موسى للإشراف على قطاع الناشئين.

وتم استعراض اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: الثنائى الجزائرى عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر، مروان حمدى، النيجيرى أنتونى أُكبوتو، حسين السيد، عمرو السعداوى، محمد دبش، الكاميرونى فرانك ايتوجا، الحارس محمود جاد.

- مخاطبة الجهة الإدارية لتشكيل لجنة لمراجعة العضويات العاملة بالنادى.

- النظر فى الإجراءات اللازمة لتغيير لائحة النظام الأساسى للنادى، وكذا تعديل اللائحة المالية، على أن يتم العرض على المجلس فى جلسته المقبلة لبدء إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث هذا الأمر.