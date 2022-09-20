شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب أداء لاعبيه الدوليين فى المنتخبات خلال فترة الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يراقب جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أداء اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم الثنائى التونسى على معلول، والمالى أليو ديانج لاعبا الفريق، مع منتخبات بلادهم خلال مباريات الاجندة الدولية، وكذلك الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.

وغادر معلول وديانج القاهرة منذ أيام قليلة للانتظام في معسكرات منتخب بلادهم، وقرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بدء نظام "اليوم الكامل" فى التدريبات، بعدما خاض الفريق تدريباته اليومية باستاد التتش على فترتين فى معظم الأيام وفترة واحدة خلال يوم واحد تقريبا.

الأهلى سيواجه بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.