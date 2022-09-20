شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد للإعلان عن تنصيب جاريدو مديراً فنياً لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادى الإسماعيلى لإعلان تنصيب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش لمدة موسمين، بعدما أنهى الطرفين الاتفاق على كل التفاصيل فى العقد، وأعلن جاريدو فى فيديو سعادته بالعودة للكرة المصرية من جديد عبر بوابة القلعة الصفراء.

وتولى جاريدو تدريب الأهلى بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصرى.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أى فريق منذ رحيله عن كاستيون فى مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربى الذى فاز معه بالكونفدرالية الأفريقية، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.