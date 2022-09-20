نوفيتش: الأهلي يبقى كبيرًا حتى إذا تراجعت نتائجه.. وسنستعد من أجل الفوز عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري عن المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضرب الاتحاد المنستيري موعدًا مع الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال بعدما تغلب على الجيش الرواندي في الدور التمهيدي.

وقال نوفيتش في تصريحات لقناة "الحياة" "الأهلي سيبقى الأهلي حتى إذا كان في حالة غير جيدة، يظل هو أكبر أندية أفريقيا وعلينا العمل بأقصى جهد من أجل الفوز عليه والصعود لدور المجموعات".

وأضاف: "لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة ولكنني أعرفه جيدًا، هو نادٍ كبير وسأستعد جيدا لهذه المباراة".

وأكمل: "نحاول حاليا جمع كافة المعلومات عن الأهلي في ظل التغييرات الفنية التي حدثت في الفريق".

وتابع: "عدم خوض الأهلي أي مباراة رسمية مؤخرًا تعد نقطة إيجابية لنا وميزة في نفس الوقت، وبالنسبة لنا سنلعب 4 مواجهات رسمية في الدوري التونسي قبل المواجهة الأفريقية".

وأتم: "الأهلي يضم لاعبين مميزين وأتذكرهم جيدًا مثل عمرو السولية وأليو ديانج، وأعرف أنه ليس من السهل تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا بشكل جيد لمواجهة الأهلي".

ويواجه الفريق الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.