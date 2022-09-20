مدرب المنستيري: لسوء حظنا أننا سنواجه الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى قيس مخلوف، المدرب العام لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، أن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ليست سهلة، مشيرا في الوقت ذاته لامتلاك فريقه نفس الحظوظ للتأهل إلى دور المجموعات.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 7 أكتوبر، فيما يقام الإياب في القاهرة يوم 14 من نفس الشهر.

وقال مخلوف في مقابلة مع قناة "ETC": "لا يوجد فريق يتمنى مواجهة الأهلي في قارة أفريقيا بالكامل، الأهلي هو نادي القرن وفريق معتاد على التتويج بالألقاب".

وأضاف: "القرعة أنصفتنا لأنها وضعتنا أمام فريق كبير لكن من سوء الحظ أن هذا هو الفريق الأكبر في أفريقيا".

وتابع: "شعبية الأهلي والزمالك في تونس متساوية، كلا الفريقين لهم مشجعين كثر هنا".

وأردف: "لا أشجع فريقا بعينه في مصر لكنني أشجع اللاعبين التونسيين في الدوري المصري".

واستمر: "نتابع الأهلي ونعرف كل الظروف الفنية والإدارية التي يعيشها في الوقت الحالي

كلا الفريقين يملكان فرصة 50% للتأهل إلى دور المجموعات، أعتقد أن الفريق الذي سيحقق نتيجة إيجابية في الذهاب سيتأهل".

وأتم: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد انطلاق مباراتنا أمام الأهلي لوجود مشكلة في الإنارة بملعب المنستير، وإذا لم يكن متاحا اللعب ليلا تحت الأضواء الكاشفة سيقام اللقاء نهارا".