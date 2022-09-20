الخليج 365 يكشف البرنامج الكامل للأهلي حتى مواجهة الاتحاد المنستيري بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بإستاد مختار التتش على فترتين، استعداداً لمواجهة الاتحاد المنستيري المقرر لها بشكل مبدئي 8 أكتوبر المقبل في ذهاب دور التهميدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد يفرض نظاماً صارماً غير مسموح لأحد بتخطيه مهما كانت الأسباب والمبررات.

وأضاف:" البعض يتحدث عن أن المعسكر مفتوح والفريق يطبق نظام اليوم الكامل ثم يغادر اللاعبين إلى منازلهم، هذا الأمر غير صحيح، الفريق في معسكر مغلق منذ الأحد الماضي بفندق خلف إستاد مختار التتش ".

وأوضح:" هناك تطبيق صارم لنظام اليوم الكامل بحيث يتجمع اللاعبين في السابعة صباحاً لتناول الإفطار في الفندق الذي يقيموا به وهو خلف إستاد مختار التتش مباشرة ثم يتحركوا إلى الملعب في الثامنة، لعقد محاضرة مع مارسيل كولر، ثم مران يستمر لمدة ساعتين من التاسعة صباحا".

وتابع:" يخلد اللاعبين لراحة خفيفة في التتش قبل أن يكون هناك مران بسيط في الجيم ثم يتوجهوا للفندق لتناول وجبة الغذاء قبل العودة من جديد للتش لعقد محاضرة ثم مران أخير في الخامسة مساءا وبعدها وجبة العشاء في الثامن مساءاً قبل أن يخلد الجميع للنوم في العاشرة مساءاً".

وقال أن الفريق مستمر في معسكره المغلق، وغداً سيخوض الأهلي مباراته الودية الأولى أمام بتروجيت قبل أن يعود للتدريبات يوم الخميس ثم راحة يوم الجمعه ويعود للتجمع من جديد بالفندق حتي موعد مباراة بتروجيت المقرر لها 25 سبتمبر الجاري".

وأضاف:" لم يحدد الجهاز الفني موقف المعسكر المغلق عقب مباراة بتروجيت وهل يستمر كما هو أن يكون تطبيق لنظام اليوم الكامل ".

وأوضح:" عقب مواجهة بترجيت سيكتمل عقد الفريق بعودة الدوليين في المنتخب الأول والإوليمبي والمحترفين خاصة علي معلول واليو ديانج وسيتم تطبيق برنامج تدريبي خاص حتي موعد السفر إلي تونس الذي تحدد له بشكل مبدئي يوم الخامس من أكتوبر ولكن الشكل النهائي للرحلة حين يتسلم النادي إخطاراً رسمياً بموعد المباراة ".