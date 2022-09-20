شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس "بدائل" الرباعى الدولى فى لقاء العودة أمام بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الزمالك جهود رباعى الفريق محمود حمدى الونش، وأحمد فتوح، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، فى مواجهة العودة أمام إيليكت التشادى المقرر لها يوم 25 المقبل على استاد القاهرة، فى الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الفارس الأبيض حقق الفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الكاميرون بنتيجة 2 / 0 وسجل محمود شيكابالا هدف التقدم فى الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وفى الدقيقة 77 أهدر إمام عاشور ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك الرباعى الونش وزيزو وفتوح وعاشور بعدما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

ويدرس البروفسور البدائل التي سيعتمد عليها في ظل غياب أربعة لاعبين من الأعمدة الأساسية، حيث من المتوقع أن يعود محمد عبد الغني لمنطقة وسط الملعب بجوار أشرف روقا، ويدخل عبد الله جمعة ضمن التشكيل الأساسي، مع عودة يوسف أوباما لتعويض غياب أحمد زيزو.