شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يتصدر قائمة أغلى 10 حراس مرمى في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائمة أغلى 10 حراس مرمى في الدوري المصري، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين يورو، فيما جاء محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت إلى مليون و200 ألف يورو.

وكان محمد الشناوي قد اختير كأفضل حارس مرمى في أفريقيا عن الموسم الماضي، بعدما قاد فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما شارك أيضا مع منتخب الفراعنة في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بالنسخة الماضية التي حصد الفراعنة وصافتها.

وجاءت قائمة أغلى 10 حراس مرمى في الدوري كالتالي:

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

محمد أبو جبل: مليون و200 ألف يورو

محمد صبحي: 800 ألف يورو

محمد بسام: 800 ألف يورو

محمد عواد: 600 ألف يورو

محمود جاد: 600 ألف يورو

أحمد الشناوي: 500 ألف يورو

محمد فوزي 300 ألف يورو

جنش: 250 ألف يورو

علي لطفي: 250 ألف يورو