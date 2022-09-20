شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الجنوب أفريقى بيرسى تاو وأحمد نبيل كوكا ثنائى فريق الكرة بالنادى الأهلى المرحلة الأخيرة من برنامجهم التأهيلى استعدادا للموسم الجديد.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلى، إن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، بات في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأضاف أبو عبلة، أن اللاعب يتحسن بدنيا وطبيا، وأوشك على الانتهاء من المرحلة الأخيرة في التأهيل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية؛ بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

فيما ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب النادى الأهلى، في تدريبات فريقه بعد 10 أيام، حيث يؤدى اللاعب برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة فى العضلة الأمامية، والتى حرمته من آخر مباريات المارد الأحمر فى الموسم المُنقضي.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة عضلية تعرض لها الموسم الماضي جعلت الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز يستبعده من حساباته الفنية.