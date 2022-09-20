شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يطير للجزائر 30 أكتوبر للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد وهبة، المدير الفني، لمنتخب الناشئين مواليد 2006، السفر يوم 30 أكتوبر المقبل إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بالجزائر.

ويضع محمد وهبة خلال الساعات المقبلة برنامج معسكر منتخب الناشئين الذي سيبدأ 11 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مباراة ودية يوم 2 نوفمبر المقبل قبل انطلاق التصفيات التي ستقام بالجزائر أيضا في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر بالجزائر.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من: ليبيا وتونس والمغرب.