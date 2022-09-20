شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي مولودية الجزائر في البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره مولودية الجزائر فى ثالث مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس أول أمس.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته السبت، على الترجي التونسى بنتيجة 28/32.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى اليوم التالى فى نفس التوقيت ويحقق الفوز بنتيجة 20/21.