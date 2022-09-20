شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. جاريدو يعلن توليه مهمة تدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، توليه تدريب النادي الإسماعيلي خلفا لحمزة الجمل.

وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق لقيام مسئولي الإسماعيلي بوضع الرتوش الأخيرة علي التعاقد مع جاريدو.

وأنهى الإسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء، وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا، وتلقت شباكه 39 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت انطلاق منافسات الدوري الجديد منتصف أكتوبر المقبل، بحضور جماهيري أكبر من النسخة الماضية.

ويتطلع مجلس الإسماعيلى لتدعيم صفوف الدراويش بلاعبين مميزين يكونون قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق في مكانته الطبيعية.