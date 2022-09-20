شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة فيتوريا الأولى.. ماذا قدم آخر 10 مدربين للمنتخب في ضربة البداية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البرتغالي روي فيتوريا لضربة البداية في مشواره التدريبي مع المنتخب الوطني، حينما يلاقي النيجر السادسة مساء الجمعة وديا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

ويطمح فيتوريا لكتابة بداية مميزة مع المنتخب الوطني، حتى ولو كانت المباراة ودية، لكنها سترفع من معنويات اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وترفع الضغوط من على الجهاز الفني قبل أول ارتباط رسمي في مارس المقبل.

ونستعرض في التقرير التالي ماذا قدم آخر 10 مدربين للمنتخب في مباراتهم الأولى الرسمية مع المنتخب الوطني وجاءت القائمة كالتالي:

محسن صالح

تولى تدريب منتخب مصر فى الفترة ما بين 2002 – 2004، وأول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطنى كانت أمام مدغشقر فى تصفيات أمم إفريقيا 2004 وخسر الفراعنة 0/1.

ماركو تارديلي

تولى تدريب منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006، وشهد أول مباراة رسمية له الفوز على السودان 3-0 (6 يونيو 2004 - تصفيات كأس العالم)"

حسن شحاتة

تولى تدريب منتخب مصر فى الفترة ما بين 2004 إلى 2011، وأول مباراة رسمية له مع المنتخب كانت أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2006، وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/4.

بوب برادلي

تولى المدرب الأمريكي قيادجة منتخب مصر بعد ولاية حسن شحاته الذهبية وشهدت أول مباراة رسمية له الفوز على موزمبيق 2-0 (1 يونيو 2012 - تصفيات كأس العالم)"

شوقى غريب

تواجد مع منتخب مصر فى الفترة ما بين 2013 إلى 2014، وكانت أول مباراة رسمية له أمام السنغال فى تصفيات أمم إفريقيا 2015 وخسر المنتخب بنتيجة 0/2.

هيكتور كوبر

قاد المدرب الأرجنتيني الفراعنة نحو حلم التأهل للمونديال وأول مباراة رسمية له انتهت بالفوز على تنزانيا 3-0 (14 يونيو 2015 - تصفيات كأس أمم إفريقيا)

خافيير أجيري

المدرب المكسيكي لم يدم طويلا بعد الخروج المخيب من كأس امم افريقيا في مصر من دور الـ16، لكنه حقق فوزا غلى أول مباراة رسمية على زيمبابوي بنتيجة 1-0 (21 يونيو 2019 - كأس أمم إفريقيا)

حسام البدرى

قاد المنتخب فى الفترة من 2019 حتى 2021، وأول مباراة له مع الفراعنة كانت أمام كينيا فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، وانتهت بالتعادل 1/1.

كارلوس كيروش

تولى المدرب البرتغالي تدريب منتخب مصر قرابة 7 أشهر وتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا والمباراة الفاصلة لكأس العالم لكنه خسر في المرتين بضربات الترجيح، واستهل مشواره بالفوز على ليبيا في أول مباراة رسمية بنتيجة 1-0 (8 أكتوبر 2021 - تصفيات كأس العالم).

إيهاب جلال

لم تدم ولاية إيهاب جلال طويلا مع المنتخب الوطني، استهل مشواره بالفوز على غينيا بنتيجة 1/0 في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، لكنه خسر من أثيوبيا في الجولة الثاية ثم من كوريا وديا ورحل سريعًا عن المنتخب.