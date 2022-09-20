المصري يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم الجبهة اليمنى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل النادي المصري بين 3 لاعبين لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث دخل كل من: هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، وخالد عبد الفتاح لاعب سموحة، وعلي فوزي لاعب إنبي في حسابات الفريق البورسعيدي.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.