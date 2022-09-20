شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفع شعار "تدوير المراكز" فى وديات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على استخدام سياسة التدوير في كل مراكز الملعب خلال الوديات الثلاثة التي سيخوضها المارد الأحمر استعدادًا للموسم الجديد وذلك للتعرف عن قرب عن مستوى أغلب عناصر الفريق.

ويستعد الأهلى، بقيادة كولر، لخوض منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

الأهلى سيواجه بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.

ويحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجيًا، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم، سواء في الملعب أو خارجه، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حاليا باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التي يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.