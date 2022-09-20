شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اللائحة.. قرارات مهمة لمجلس إدارة النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، في جلسته مساء الإثنين، عدة قرارات مهمة، ونرصد أبرز القرارات كالتالي:



الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تأسيس شركة للاستثمار الرياضي الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تأسيس شركة للاستثمار الرياضي - الموافقة على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم، مع تكليف المدير الرياضي للنادي عبد الله درويش باختيار العناصر الفعالة من اللاعبين المتميزين بقطاع الناشئين ليكونوا نواة للفريق الأوليمبي للنادي المصري بالشكل الذي يدعم الفريق الأول للكرة بالنادي خلال السنوات القادمة، مع توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجيستية بالقطاع مع تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة أحمد عصام شعبان وأحمد الطحان محمد موسى للاشراف على قطاع الناشئين.

تم استعراض اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر، مروان حمدي، النيجيري أنتوني أُكبوتو، حسين السيد، عمرو السعداوي، محمد دبش، الكاميروني فرانك ايتوجا، الحارس محمود جاد.

- مخاطبة الجهة الإدارية لتشكيل لجنة لمراجعة العضويات العاملة بالنادي.

- النظر في الإجراءات اللازمة لتغيير لائحة النظام الأساسي للنادي، وكذا تعديل اللائحة المالية على أن يتم العرض على المجلس في جلسته المقبلة لبدء إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث هذا الأمر.