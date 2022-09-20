شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الديون الخانقة.. أرباح خرافية تنعش خزينة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد نادي برشلونة الإسباني ميزانيته لموسم (2022-2023)، التي شهدت انتعاش خزينته بإيرادات خرافية.

ووافق مجلس إدارة نادي برشلونة، الذي اجتمع الإثنين في جلسة عادية، على ميزانية الموسم الرياضي الحالي (2022-2023)، والتي تتوقع إيرادات تشغيلية قدرها مليار و255 مليون يورو، وأرباح قدرها 274 مليون يورو.

واختتم مجلس إدارة النادي الكتالوني السنة المالية (2021-2022) بإجمالي إيرادات بلغ مليار و17 مليون يورو، وأرباح بلغت 98 مليون يورو.

ويأتي ذلك بعد عدة شهور من معاناة برشلونة من انهيار اقتصادي وديون خانقة، ما أجبره على تطبيق خطة "الروافع الاقتصادية" ببيع عدد من الأصول المملوكة له لتحسين وضعه المادي.

الرافعات الاقتصادية تضمنت بيع ما مجموعه 25% من حقوق البث التلفزيوني لمباريات برشلونة لمدة 25 عاما مقبلة، ويحصل النادي الكتالوني بموجبها على 500 مليون يورو تقريبا.

كذلك يتجه برشلونة لبيع نسبة 49% من شركة "BLM" القائمة على ترويج منتجات النادي الكتالوني، بجانب نسبة من حقوق ملكية الاستوديوهات التابعة للنادي، على أن تظل حقوق إدارتها في يد البارسا.

من ناحية أخرى، تحدد في الاجتماع يوم التاسع من أكتوبر/تشرين أول المقبل موعدا لانعقاد الجمعية القادمة للأعضاء الملتزمين، والتي ستكون عن بُعد.

كما شهدت الجلسة إطلاع مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا على تطور أعمال هدم جزء من الجناح الثالث للمرمى الجنوبي للملعب، والذي بدأ في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المنتظر أن يتم استغلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب إقامة مونديال 2022 بقطر خلال شهري نوفمبر/تشرين ثان وديسمبر/كانون أول المقبلين لإتمام بعض هذه الأعمال.