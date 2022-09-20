شكرا لقرائتكم خبر عن بطل تشاد يؤكد حضوره للقاهرة لمواجهة الزمالك فى لقاء العودة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو نادى إيليكت التشادى أنهم سيحضرون إلى القاهرة، من أجل خوض مباراة العودة أمام الزمالك، المقرر له يوم 25 المقبل، على استاد القاهرة، وأنه لا صحة لما تردد حول انسحاب الفريق وعدم الحضور بسبب وجود أزمة مالية تمنعهم من السفر إلى مصر.

وينتظر فريق فلامبو البوروندى المتأهل من الزمالك وإيليكت التشادى لمواجهته فى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى بوروندى بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.