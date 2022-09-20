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انطلاق البطولة العربية لسيدات السلة بتونس.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لأندية السلة سيدات، والتي تقام بتونس، في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

ويشارك في البطولة العربية أندية الأمل الرياضي، الشارقة الرياضي، المدينة السطافية، شباب الفحيص، مقديشيو سيتي، سموحة، بيروت اللبناني، الثورة السوري، الأرثوذكسي الأردني، الهلال الرياضي، كوسيدار الجزائري.

 وتقع سموحة في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة.

وتقام المباريات من الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء، بينما يقام حفل الافتتاح في السابعة مساء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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