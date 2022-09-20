شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لسيدات السلة بتونس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لأندية السلة سيدات، والتي تقام بتونس، في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

ويشارك في البطولة العربية أندية الأمل الرياضي، الشارقة الرياضي، المدينة السطافية، شباب الفحيص، مقديشيو سيتي، سموحة، بيروت اللبناني، الثورة السوري، الأرثوذكسي الأردني، الهلال الرياضي، كوسيدار الجزائري.

وتقع سموحة في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة.

وتقام المباريات من الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء، بينما يقام حفل الافتتاح في السابعة مساء.