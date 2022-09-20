شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته قبل مواجهة طلائع الجيش وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 استعداداته القوية في معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش وديا يوم الأربعاء المقبل، في ثاني مبارياته الودية.

وتعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في معسكر المغلق بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر للشباب، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرا فنيا، كرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسئول المهمات.