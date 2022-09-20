شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يدعم حراسة مرمى حرس الحدود فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي حرس الحدود الاتفاق مع عماد السيد، حارس مرمى الجونة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من الدوري الذي ينطلق 16 أكتوبر المقبل.

وأنهى العميد علاء السعدني، مدير التعاقدات بالنادي، كل الإجراءات التعاقدية مع الحارس لبدء فترة الإعداد مع الفريق بقيادة أحمد أيوب.

وكان النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز قد أعلن عن ضم 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق، وهم: أحمد داوودا ومحمود صلاح وأحمد عامر ومصطفى جمال ويواصل النادي إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

ويسعى مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الأضواء والشهرة.