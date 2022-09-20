شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: مصطفى شلبى كان قريبا جدا من الأهلى.. والراتب كان عائقا للتعاقد مع متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، أن مصطفى شلبى كان قريبا جدا من الانتقال إلى الأهلى، وكنا نريد التعاقد مع محمود متولى.

وقال شريف أبو الغيط، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "أخبار أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى شلبى من اللاعبين المميزين ومن هدافى الفريق البترولى ومن اللاعبين المهمين للفريق، والأهلى قدم عرضا لضمه بشكل رسمى فى صفقة تبادلية ولكن لم تتم بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين القادمين من الأهلى ولا يمكن أن يرتفع الرواتب فى إنبى للضعف".

وأضاف: "طلبنا التعاقد مع محمود متولى لإمكانياته العالية ولكن راتبه عال جدا على إدارة إنبى وسقف الرواتب لها حدود معينة".

وتابع: "تحولت الصفقة إلى صفقة مقابل مادى وكل المناقشات بعيدة عن الأرقام التى تقال فى السوشيال ميديا والأرقام بين الاهلى وإنبى قريبة جدا، والأمور كانت قريبة من الانتهاء وقلت من فترة أنه قريب من الأهلى ولكن سمعنا أن المدرب الجديد لا يريده، ولكن عرض الأهلى ما زال موجودا".

واستطرد: "هناك أكثر من عرض غير عرض الأهلى، مثل بيراميدز وفيوتشر وهناك وكلاء تحدثوا من أجل الزمالك ولكن لا يوجد عرض رسمى إلا من الأهلى".

وعن التعاقد مع كشرى، قال: "تعاقدنا مع أحمد كشرى بسبب رؤيته القوية فى اللاعبين الشباب وما قدمه فى تجربة الإنتاج شجعنا لإعادة التجربة معنا خاصة أننا نمتلك قطاع ناشئين قويا جدا وننتظر التوفيق فى الموسم المقبل".