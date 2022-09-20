شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد سيكون مغايرا عن كل المواسم ونحتاج 3 صفقات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، المدير الرياضى لنادى الاتحاد السكندرى، أن نادى الاتحاد السكندرى سيكون مغايرا عن المواسم السابقة ونحتاج من 3 إلى 4 صفقات أخرى قبل بداية الموسم.

وقال محمد عمر، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "أخبار أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نادى الاتحاد السكندرى سيكون مغايرا عن كل المواسم الماضية ونرجو من الجماهير الصبر وعدم الهجوم من الآن والانتظار لبداية الموسم وتقييم الصفقات".

وأضاف محمد عمر: "كل لاعبى مصر فى مستوى متقارب ونحتاج من 3 إلى 4 صفقات أخرى قبل بداية الموسم، ونسعى لسد الثغرات التى عانى منها الفريق فى الموسم الماضى".

وتابع: "تعاقدنا مع المهدى سليمان ليكون خير خليفة لمحمد عبد المنصف الذى اعتزل، والفلسطينى محمد صالح وهناك مدافعين فى الطريق خلال 48 ساعة".

واستطرد: "تعاقدنا مع مهاجم للمستقبل هو أحمد سيد غريب من الأهلى لمدة موسمين، وفيه مهاجم قوى لو تم الاتفاق معاه سيكون صفقة تفرح جماهير الاتحاد، بالإضافة إلى ناصر ناصر من الجونة".

واختتم محمد عمر تصريحاته قائلا: "محمد مصيلحى يبذل كل ما في وسعه لتجهيز الفريق وكل الصفقات اللى خلصت بسببه ويدفع من جيبه الخاص مبالغ طائلة فأرجو من الجمهور عدم الهجوم عليه والصبر لرؤية الفريق فى الموسم المقبل".