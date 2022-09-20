شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 19 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي تدريباتهما المنفردة ضمن برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الحمر فى إطار التحضيرات لمنافسات الموسم الجديد.

وينتظم الثنائي شريف وأفشة فى تدريبات الأهلي الجماعية تدريجياً، على أن يحصلا على أجزاء قصيرة من تدريبات الكرة، وهو ما سيتحدد خلال الـ48 ساعة القادمة بعد الاختبارات التى سيخضع لها الثنائي فى تدريبات الأهلي الجماعية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، و تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وخاض فريق الأهلي خلال المران الصباحي فقرات تدريبية في الجيم لمدة نصف ساعة قبل أن يقود أندريس أندويا مدرب الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة في الملعب.