الامارات | ريناد اليافعي: خالي سبب حبي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للدراجات ريناد أحمد اليافعي (16 سنة)، عن سر تألقها في ميادين اللعبة، مشيرة إلى أن خالها محمود محمد عبده كان السبب في حبها للدراجات رغم أنها مارست كرة القدم وكرة السلة وألعاباً أخرى، مؤكدة أنها على الرغم من خوضها غمار اللعبة قبل أربع سنوات فإنها نجحت في تمثيل المنتخب في البطولة العربية المجمعة في 2021.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت لعبة الدراجات منذ أربع سنوات، وكان خالي هو السبب في حبي للعبة وممارستها، وهو ما جعل منها هدفاً وشيئاً أساسياً يومياً أمارسها للحفاظ علي لياقتي وتدريباتي، وهذا بعد أن لاحظ أني أحب الرياضة، وكنت أمارس الرياضة مثل كرة القدم وكرة السلة والعديد من الألعاب الأخرى، فقام بتعليمي لعبة الدراجات وهو ما جعلني أتميز بها، وأخوض التدريب خمس مرات في الأسبوع بواقع ساعة ونصف أقل شيء في اليوم».

وأوضحت «هناك دور كبير لعبه قائد المنتخب الوطني البطل يوسف ميرزا، والكابتن عبدالله سويان، في الحديث الدائم معي وتشجيعي على تطوير مستواي الفني، وعندما أكون موجودة معهما وأشاهدهما فقط أشعر بأنني متميزة وفي قمة عطائي، وسأستمر في رياضة الدراجات، ولن أتوقف حتى أصل إلى ما أريد».

وأضافت: «لا يوجد شيء سهل في الحياة، وأسعى إلى المواظبة وتقسيم وقتي بين الدراسة والتدريب. يومياً أذهب إلى المدرسة ثم أذهب إلى البيت وأبدأ الاستعداد للتدريب وأتوجه إلى النادي. خضت مع المنتخب بطولة واحدة كانت في مصر، وسأواصل التدريبات من أجل التواجد في البطولات المقبلة».

• سأستمر في رياضة الدراجات، ولن أتوقف حتى أصل إلى ما أريد.



• أخوض التدريب خمس مرات في الأسبوع، بواقع ساعة ونصف الساعة في اليوم.