بين الاحتلال البريطاني وغضب جماهير ليفربول.. أزمة بسبب تعزية محمد صلاح في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت تعزية النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا جدلاً واسعاً وانقساماً كبيراً.

وكان صلاح قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ تغريدة باللغة الإنجليزية ينعي خلالها وفاة الملكة إليزابيث الثانية على هامش مراسم الجنازة.

وقال صلاح في تغريدته: ”اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياء لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع، أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي“.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر يناهز 96 عاما، وشيع جثمانها في جنازة مهيبة في المملكة المتحدة الإثنين.

وأثارت تغريدة محمد صلاح تفاعلا كبيرا وانقساما واسعا وجدلا بين المتابعين.

الاحتلال البريطاني والعدوان الثلاثي على مصر

وبعد نشره التعزية، وجهت لنجم ليفربول انتقادات واسعة خاصة وأن الملكة الراحلة لها مواقف سلبية ضد مصر لسنوات طويلة.

وظلت مصر تحت الاحتلال البريطاني حتى يوم 18 يونيو 1956 حين رحل آخر جندي بريطاني عن الأراضي المصرية بعدما نجحت ثورة 23 يوليو في الإطاحة بالملك فاروق وتغيير نظام الحكم في مصر والتحرير من بريطانيا.

واشتركت إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية مع فرنسا و“إسرائيل“ في العدوان الثلاثي ضد مصر عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس عام 1956 من أجل استرداد إدارة القناة.

غضب ليفربول

كما أثارت تغريدة صلاح غضب بين جماهير نادي ليفربول الذي يلعب له الفرعون المصري.

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، فيبدو أن هناك عداوة تاريخية بين ملكة بريطانيا وجماهير ليفربول بحسب التقارير التي أشارت إلى وجود اعتقاد لدى أفراد مدينة ليفربول بوجود تهميش من جانب العائلة الملكية للمدينة.

وفي عام 1981، شهدت مدينة ليفربول أعمال شغب ومظاهرات واسعة اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية وتعامل العائلة الملكية ضد المدينة وتراجع أنشطتها الاقتصادية.

وتسببت أحداث كارثة هيلزبرة عام 1989 في زيادة حالة الاحتقان بين سكان مدينة ليفربول والعائلة الملكية في ظل التحفظ على التعامل الملكي والحكومي مع واقعة شهدت وفاة أكثر من 96 مشجعا للريدز أثناء مباراة نوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخُصص وقتها مدرج صغير لجماهير ليفربول لا يتجاوز 15 ألف مشجع بينما توافد مشجعو الريدز لتحدث كارثة كبرى بتدافع الجماهير في مدرج ملعب هيلزبرة ووفاة 96 مشجعا.

كما شهد التاريخ على عدة وقائع تعكس هذا العداء على رأسها رفض جماهير ليفربول غناء نشيد (حفظ الله الملكة) عام 1965 خلال لقاء ليدز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وردد مشجعو الفريق الأحمر (حفظ الله فريقنا).

وفي مايو الماضي، تكرر نفس المشهد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حين أطلقت جماهير ليفربول صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني.