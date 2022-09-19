شكرا لقرائتكم خبر عن راحة إضافية لثنائي الإسماعيلي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل باهر المحمدي وأحمد مدبولي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على راحة سلبية من التدريبات فى أعقاب عودتهما من معسكر المنتخب الوطني.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة الذى يقوده البرتغالي روي فيتوريا، استمرار عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الدراويش فى معسكر سبتمبر الجاري، فيما تم استبعاد الثنائي المذكور.

وفضل جهاز الدراويش منح ”المحمدي ومدبولي” راحة سلبية قصيرة حتى لا يتعرضا للإجهاد قبيل إنطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.