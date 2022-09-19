شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 19 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 19 / 9 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها انضمام لاعبى الزمالك الدوليين لمعسكر المنتخب غدا بجانب اقتراب محمد عبد الشافى من التشكيل الأساسى أمام ايليكت التشادى فى اياب الدورى التمهيدى لدورى أبطال افريقيا.
أوباما يعوض غياب زيزو أمام إيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا
يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى أمام إيليكت التشادى في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجارى، لتعويض غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنضم لمعسكر المنتخب الوطنى.
لاعبو الزمالك ينضمون غدا لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتى النيجر وليبيريا
ينضم لاعبو الزمالك الدوليون غداً، الثلاثاء، لمعسكر المنتخب الوطني فى برج العرب، بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة إيليكت التشادي باستاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .
تعرف على اللاعب الكاميروني المرشح للانتقال للزمالك من ماريتيمو البرتغالى
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن دخول الزمالك في مفاوضات مع لاعب يحمل الجنسية الكاميرونية ويتواجد في صفوف فريق ماريتيمو البرتغالي، ويجيد اللعب في آكثر من مركز.
اقترب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، من العودة للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق وذلك فى اللقاء المقبل أمام إيليكت التشادى، المقررة لها 25 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.
كشف مصدر بمنتخب مصر أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، كان من ضمن الحراس الأساسيين فى قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، وأن عدم استدعاء عواد للمعسكر الحالى يرجع لرغبة المنتخب فى ترك الحارس للمشاركة مع الزمالك فى مباراة الإياب أمام إيلكت سبورت بطل تشاد، بسبب وجود حراس صغار السن فى الزمالك خلال الفترة الحالية.
تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 10 لاعبين فى القلعة البيضاء، وذلك بعد زيادة قيمته التسويقية إلى الضعف، لتصل إلى 4 ملايين يورو، بعدما كانت 2 مليون يورو الموسم الماضي، وذلك طبقاً لآخر تحديث فى القيمة التسويقية بموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".