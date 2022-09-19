شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 19 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 19 / 9 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها انضمام لاعبى الزمالك الدوليين لمعسكر المنتخب غدا بجانب اقتراب محمد عبد الشافى من التشكيل الأساسى أمام ايليكت التشادى فى اياب الدورى التمهيدى لدورى أبطال افريقيا.

أوباما يعوض غياب زيزو أمام إيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا

يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى أمام إيليكت التشادى في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجارى، لتعويض غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنضم لمعسكر المنتخب الوطنى.

لاعبو الزمالك ينضمون غدا لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتى النيجر وليبيريا

ينضم لاعبو الزمالك الدوليون غداً، الثلاثاء، لمعسكر المنتخب الوطني فى برج العرب، بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة إيليكت التشادي باستاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .

تعرف على اللاعب الكاميروني المرشح للانتقال للزمالك من ماريتيمو البرتغالى