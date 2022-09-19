شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن عن التعاقد مع مدافع المصرى السابق أحمد شوشة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، التعاقد مع أحمد شوشة مدافع المصرى السابق، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقّع شوشة على عقود انضمامه لصفوف فريق سموحة، بناءً على رغبة طارق العشرى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل ومدة التعاقد.

وتحرص إدارة نادى سموحة على دعم صفوف الفريق بعناصر مميزة وفقا لرؤية كابتن طارق العشرى الفنية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الجديد وكأس مصر.

وفى سياق متصل، اتفق مسئولو نادى سموحة على خوض مباراة ودية مع فريق مالية كفر الزيات، أحد أندية القسم الثالث، الخميس المقبل فى السادسة مساءً على ملاعب نادى سموحة استعدادا للموسم الجديد.

وطلب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، واتفق مسئولو سموحة مع مسئولى الاتحاد السكندرى على خوض مباراة ودية 28 سبتمبر الجارى، وجار الاتفاق على المباراتين الأخريين من أجل تجهيز الفريق للمباريات الرسمية.